Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

Второе облако плазмы, которое было выброшено в ходе вспышки на Солнце 26 октября, достигло Земли, но не привело к магнитной буре.

Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (ЛСА) Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

«Бурь пока нет (магнитное поле Земли держится), хотя воздействие, в целом, сильное, несмотря на то, что удар и идет краем», — говорится в сообщении.

При этом ученые усомнились в том, что «прочности» магнитного поля Земли хватит на весь день, поэтому позже могут объявить о буре.

26 октября руководитель ЛСА Сергей Богачев сообщил, что на Солнце вторые сутки происходят вспышки высшего уровня X. Активная область, вызвавшая вспышку, перемещается к Земле, поэтому ее влияние на нашу планету растет. По словам ученого, пиковые значение могут наблюдать в понедельник или вторник.