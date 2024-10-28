Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы

Врата святилища нашли во время раскопок дворца Арханеса на Крите. Сооружение могло быть построено древнейшей цивилизацией Европы, сообщает Arkeonews.

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Город Арханес и дворцовый комплекс, построенный около 1900 г. до н.э., были обнаружены в 1960-х годах на Крите. На новом этапе раскопок ученые нашли врата у входа в трехэтажный дворец. Врата вели в святилище с алтарем и двумя фигурами в виде топоров.

Святилища у входов во дворцы были распространены у минойской цивилизации, существовавшей на Крите с 2700 по 1400 гг. до нашей эры. Минойцы оставили после себя дворцы, крупнейший из которых — Кносский. Многоэтажные здания имели сложные системы канализации, отопления, вентиляции и искусственного освещения. Минойцы были ассимилированы греками не позднее IV—III веков до нашей эры.