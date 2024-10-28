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Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы

Врата святилища нашли во время раскопок дворца Арханеса на Крите. Сооружение могло быть построено древнейшей цивилизацией Европы, сообщает Arkeonews.

Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы
© Greek Ministry of Culture

Город Арханес и дворцовый комплекс, построенный около 1900 г. до н.э., были обнаружены в 1960-х годах на Крите. На новом этапе раскопок ученые нашли врата у входа в трехэтажный дворец. Врата вели в святилище с алтарем и двумя фигурами в виде топоров.

Святилища у входов во дворцы были распространены у минойской цивилизации, существовавшей на Крите с 2700 по 1400 гг. до нашей эры. Минойцы оставили после себя дворцы, крупнейший из которых — Кносский. Многоэтажные здания имели сложные системы канализации, отопления, вентиляции и искусственного освещения. Минойцы были ассимилированы греками не позднее IV—III веков до нашей эры.

Наука и техника