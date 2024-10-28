Как ученые узнают возраст ископаемых

На самом деле у ископаемых тоже есть определённые внутренние часы. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале Scientific American.

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Всё живое на нашей планете состоит из углерода. При этом у него есть несколько форм. Большая часть атомов углерода содержат по шесть протонов и нейтронов. Эта форма называется «углерод-12».

Верхние слои атмосферы содержат углерод с восемью протонами и таким же количество нейтронов. Это уже углерод-14.

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Углерод-14 отличается от углерода-12 нестабильностью. Когда животное или растение умирает, углерод-14 в их теле уменьшается. Известно, что каждые 5730 лет примерно 50% атомов этого изотопа распадаются на азот. Это и есть период полураспада.

При этом количество углерода-12 остаётся у мёртвых растений или животных прежним. Благодаря измерению соотношению этих двух видов углерода можно понять, сколько времени прошло с момента смерти существа.

Эта разновидность анализа работает при изучении окаменелостей, чей возраст составляет примерно 60 тысяч лет. Для более древних останков используют элементы, которые имеют более длительный период полураспада.