В Макса с «Госуслуг» внедрят отечественный ИИ

Минцифры до конца года планирует запустить на «Госуслугах» бета-версию консультанта на основе отечественного искусственного интеллекта (ИИ). ИИ будет внедрен в уже действующего робота-помощника Макса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Министр отметил, что Минцифры стремится к тому, чтобы робот отвечал «более точными и краткими фразами, ориентируясь на конкретные вопросы пользователей и их жизненные ситуации». Кто занимается разработкой ИИ для бота, Шадаев не сообщил.

Он добавил, что российские модели уже интегрированы и с начала года проводится их закрытое тестирование, а с конца года планируется запустить бета-версию.

«Мы планируем еще существенно увеличить точность ответов, сделать их более персонализированными», — отметил Шадаев.

По его словам, во время тестирования отмечены высокие результаты скорости предоставления пользователю ответов на вопросы.

По данным Минцифры, за все время своего существования робот Макс ответил на запросы пользователей более 1,8 млрд раз. Ежедневно с ним взаимодействует до 2 млн пользователей, 75% из них ставят лайки за ответ.

Ранее сообщалось, что Минцифры запустило тестирование технологии GPT на портале «Госуслуги». Проект курирует структура «Ростелекома» — компания «РТ Лабс», она тестирует решения от «Яндекса» и «Сбера», обучая их на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров.