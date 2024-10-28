Nubia выпустит смартфон с активной системой охлаждения

Nubia готовится выпустить смартфон-гигант REDMAGIC 10 Ultra с 7-дюймовым экраном, что делает его почти сопоставимым с раскладушкой Galaxy Z Fold 6.

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Согласно утечкам, этот смартфон будет оснащён мощной версией процессора Snapdragon 8 Elite, с производительными ядрами, разогнанными до 4.57 ГГц, что позволит ему обогнать Apple A18 Pro в однопоточных и многопоточных тестах Geekbench 6.

REDMAGIC 10 Ultra получит активную систему охлаждения с небольшим вентилятором, чтобы справляться с высоким тепловыделением разогнанного чипа.

Это делает его подходящим решением для мощных игр и интенсивных задач, где требуется стабильная производительность.

Большой экран и эффективное охлаждение позволят REDMAGIC 10 Ultra стать отличным выбором для геймеров, готовых пожертвовать компактностью ради высокой производительности и лучшего игрового опыта.