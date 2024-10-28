Минцифры заявило о планах организовать Linux-сообщество

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили о планах организовать свое Linux-сообщество. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя министерства.

В настоящее время нужно усилить кооперацию с теми государствами, которые готовы работать с Россией, а также вести с ними соответствующий диалог, поделились планами в Минцифры.

«Необходимо договариваться с ними и строить свою альтернативную структуру», — рассказал представитель министерства.

В Минцифры также прокомментировали факт увольнения российских сотрудников, которые разрабатывали ядро операционной системы Linux. В ведомстве подчеркнули, что такое решение можно расценить как дискриминацию.

24 октября сообщалось, что разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта. В их числе — сотрудники SberDevices и разработчики ОС «Аврора». Основатель Linux Линус Торвальдс фактически подтвердил, что все 11 человек были отстранены из-за того, что имеют отношение к России, и напомнил об антироссийских санкциях.