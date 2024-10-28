Ученые открыли новый способ создания сверхтяжелых элементов

Международная группа ученых из США и Европы разработала перспективный метод производства сверхтяжелых элементов. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

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Хотя существовало несколько способов открытия сверхтяжелых элементов и создания их изотопов, одним из самых плодотворных была бомбардировка мишеней из ряда актинидов пучком атомов кальция. Эти реакции называются реакциями «горячего синтеза».

Другая технология предполагает ускорение пучков изотопов титана-50 и цинка-70 на мишенях из свинца или висмута, называемых реакциями «холодного синтеза». С помощью этих реакций были синтезированы сверхтяжелые элементы вплоть до оганесона.

В новом исследовании команда использовала циклотронный ускоритель для создания пучка из 6 трлн ионов титана-50 в секунду. Этим пучком воздействовали на круглую мишень из плутония в течение 22 дней. В результате получился сверхтяжелый изотоп ливерморий-290.

По словам ученых, это открытие говорит о возможности создания новых сверхтяжелых элементов и их изотопов в ходе последующих экспериментов.

Ранее астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид, который может содержать сверхтяжелые элементы.