Xiaomi тайно замедлила младшие версии Redmi Note 14 Pro+ с 256 ГБ

Известный ютьюбер Саныч из канала i-shoppers протестировал Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ и назвал смартфон в целом скорее разочаровывающей новинкой. Но если основные показатели были понятны уже при взгляде на таблицу характеристик, то замедление комплектаций с 256 ГБ в сравнении с 512 ГБ стало неприятным сюрпризом.

© ferra.ru

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ комплектуется 12/256 ГБ, 12/512 и 16/512 ГБ. Xiaomi не уделяет этим нюансам внимание на официальном сайте, но младшая версия получила постоянную память UFS 2.2 вместо более быстрой UFS 3.1 (разница в быстродействии примерно как между старым и новым поколением SSD) и соответственно замедленную оперативную память.

В результате этого Snapdragon 7s Gen 3 в младшей комплектации (12/256 ГБ) Redmi Note 14 Pro+ работает не в полную силу, а его суммарная производительность снизилась почти до уровня заведомо более слабого 7s Gen 2 из Realme 12 Pro+/13 Pro+ и других смартфонов, вышедших в начале 2024 г. Вот результаты замеров:

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

Китайская версия Redmi Note 14 Pro+ идёт в комплекте с зарядкой на 90 Вт, кабелем, чехлом. Что касается экрана, то он тот же, что и на Note 13 Pro+. С его характеристиками вы можете ознакомиться ниже. Также здесь урезанная версия Always On Display: отображается он только 10 секунд.

По части камер новинка получила вместо макро на 2 МП телевик на 50 МП с 2,5-кратным зумом (но у Realme 13 Pro+ зум лучше). Кроме того, есть основной объектив на 50 МП с оптической стабилизацией и ширик на 8 МП. Примеры фотографий — ниже на изображениях.

Видео Redmi Note 14 Pro+ на основную камеру записывать можно максимум в 4К 30 к/с. Фронтальную камеру смартфон получил на 20 МП. Снимает она нормально, но нестабильно. То есть бывают засветы в дневных условиях.

Автономность у новинки очень хорошая. В тесте он выдал 6 часов 25 минут работы, что больше, чем у Realme 13 Pro+, Xiaomi 14T, 14T, 13 Т (см. результаты ниже).

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

© i-shoppers - обзоры от Саныча

Вывод

Redmi Note 14 Pro+ оставил противоречивые впечатления. Больше всего ведущего удивила медленная память в базовой комплектации. Со смартфонами прошлого поколения всё же такого не было. Из достоинств новинки можно назвать появление телефотообъектива, хоть и простого, IP68, батарея на 6200 мА*ч. Среди недостатков наличие виртуального датчика приближения, урезанный Always On Display. Поэтому привлекательным он может стать только с хорошей ценой.