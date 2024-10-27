Ученые рассказали, как млекопитающие перешли к вертикальной жизни

Новое исследование, проведенное исследователями из Гарварда и опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на эволюционный переход к вертикальной позе у млекопитающих. На протяжении более ста лет ученые задавались вопросами «как» и «когда» произошла эта значительная смена, и теперь современные биомеханические модели предлагают новые идеи.

© Ferra.ru

Ведущий автор Питер Бишоп и старший автор Стефани Пирс исследовали биомеханику пяти современных видов, включая ящериц и борзых собак, чтобы установить базу для понимания функции конечностей. Их анализ также охватил восемь ископаемых видов за 300 миллионов лет, используя цифровые модели для моделирования генерации силы в конечностях.

© Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology

© Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology

Полученные результаты показывают, что эволюция позы млекопитающих была нелинейной, с периодами как пиковых, так и сниженных показателей «локомоторной активности». Важно отметить, что признаки, связанные с вертикальной позой, эволюционировали гораздо позже, чем считалось ранее, вероятно, близко к общему предку всех современных зверей.