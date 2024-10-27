Какие модели iPad стоит покупать на 2025 год

На YouTube-канале Max Tech эксперт протестировал пять планшетов Apple и выбрал из них самые выгодные на сегодня.

Всего в тестировании участвовали iPad mini 7, iPad 10, M2 iPad Air 11″, M4 iPad Pro 11″ и M4 iPad Pro 13″. Но какие из них сейчас имеет смысл брать? С их результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.

iPad 10 — вполне приличный планшет за довольно низкую цену. Да, у него нет лучшего дисплея, крутого чипа, но для детей и подростков его будет более чем достаточно. На нём можно играть, сидеть в интернете, смотреть видео и пр. Также вы можете купить эту модель для работы и подключить к ней клавиатуру.

iPad mini 7 — это новая модель. С этим планшетом вы получите в два раза больше памяти, чем на iPad 10. Это 128 ГБ. Этот iPad очень компактный и удобный, идеально подходит для игр. Может понадобиться тем, у кого уже есть ноутбук для рабочих задач и нужен именно планшет для развлечений. У iPad mini 7 есть поддержка ИИ, более мощный процессор, чем у iPad 10.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

M2 iPad Air 11″ предлагает действительно качественный дисплей и крутые динамики. Также у вас будет поддержка клавиатуры. Правда, экран всё же здесь имеет частоту обновления 60 Гц, а не 120. Однако в сравнении с другими протестированными моделями этот планшет проигрывает. Эксперт не советует его вообще брать.

M4 iPad Pro 11″ стоит безумно дорого. Однако вы получите множество обновлений по сравнению со старыми версиями iPad. Это Tandem OLED (двухпанельный экран вместо однопанельного), идентификатор лица, более тонкие рамки, чип М4, 8 ГБ ОЗУ, частота обновления 120 Гц, четыре динамика, лучшие микрофоны.

M4 iPad Pro 13″ подойдёт тем, кому нужен большой дисплей или планшет для работы с клавиатурой. Также этот гаджет оснащён хорошими динамиками.

Вывод

Если вы хотите получить отличный iPad по выгодной цене или у вас ограниченный бюджет, то берите iPad 10. Если вам нужен небольшой iPad с потрясающей производительностью для игр, то покупайте iPad mini 7. Лучшим же выбором будет, если у вас много денег, iPad Pro на М4.