В Грузии нашли золотой дар для таинственного римского божества

Древний золотой дар таинственному божеству нашли неподалеку от Батуми (Грузия). Об этом сообщает Arkeonews.

© Газета.Ru

Во время раскопок в римской крепости Гонио археологи обнаружили золотую пластину — дар Юпитеру Долихену. Культ этого божества зародился в Сирии и был популярен среди римских солдат. Также были найдены бронзовые фигурки быка и орла, символизирующие Юпитера.

Крепость Гонио — хорошо сохранившийся римский форт, расположенный в Грузии неподалеку от границы с Турцией. Она была построена около 2000 лет назад на границе римской провинции Каппадокии. Ее занимали военные, и новые раскопки показали, что они организовали в Гонио крупномасштабное производство керамики и вина, что не было типично для солдат.

Ежегодные раскопки здесь ведут археологи из Варшавского университета. Находка практически нетронутого золотого предмета — уникальное событие, подчеркнули ученые.