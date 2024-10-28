Doritos первой в мире запустила чипсы в космос

Компания Doritos разработала специальную версию чипсов Cool Ranch Zero Gravity, предназначенную для употребления в космосе. Рекламу снеков в невесомости снял экипаж миссии Polaris Dawn на борту SpaceX Dragon.

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Главная особенность новинки — отсутствие крошек, которые могут нанести вред как экипажу, так и оборудованию космического корабля. Cool Ranch Zero Gravity покрыты специальным масляным составом, он обеспечивает насыщенный вкус и предотвращает образование крошек. Упаковка также адаптирована для полетов, чипсы раскладываются в специальные жестяные банки.

В рекламе Doritos астронавты впервые в истории полетов пробуют чипсы в условиях невесомости. Дегустация произошла непосредственно перед выходом экипажа в открытый космос.