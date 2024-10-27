Вскрытие нового iPad mini показало полное отсутствие инноваций

Специалисты iFixit провели разборку iPad mini 7 и пришли к выводу, что устройство практически не отличается от предыдущей модели по компоновке и ремонтопригодности. Видео с разборкой устройства компания опубликовала на своем официальном YouTube-канале.

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Внутренние компоненты планшета остались неизменными по сравнению с предыдущим поколением, выпущенным в 2021 году. Единственные изменения касаются нового процессора и отсутствия слота для SIM-карты в версии Wi-Fi+Cellular, что связано с переходом на eSIM.

Метод снятия аккумулятора также остался прежним, в отличие от новых iPhone 16, где для этого используется электрический ток. В результате, специалисты iFixit присвоили iPad mini 7-го поколения такую же оценку по ремонтопригодности – 3 из 10.

Apple представила новый iPad mini в середине октября, и глобально устройство не претерпело значительных изменений по сравнению с предыдущим поколением. Новые функции касаются лишь внутренней начинки, включая процессор A17 Pro, увеличенный объем памяти до 128 ГБ и поддержку Apple Pencil Pro. Однако, по первым отзывам западных журналистов, планшет сохраняет экран с частотой 60 Гц и эффектом «желе».

iPad mini 7 был представлен компанией Apple 15 октября 2024 года. В продажу устройство поступило 23 числа.