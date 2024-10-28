Археологи нашли два затерянных города в горах Узбекистана

Оба были важными узлами Шёлкового пути.

Между VI и XI веками эти поселения процветали, несмотря на их расположение выше двух тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщило издание Arkeonews.

Один из городов называется Тугунбулак, его площадь примерно 120 гектаров. Там жили десятки тысяч человек. По размеру и населению он сравним с Самаркандом тех лет.

Учёные отмечают, что столь укреплённые поселения на такой высоте большая редкость. Открытие говорит о наличии политических и промышленных центров на Шёлковом пути даже в труднодоступных районах.