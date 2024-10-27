Смарт-дисплей Apple будет похож на iMac

Apple работает над новым устройством, которое объединяет функции HomePod и дисплея. Смарт-дисплей, как сообщается, будет оснащен стойкой, как у iMac G4, что, как утверждают, откроет новые возможности для пользователей. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на слова известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана.

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Гурман утверждает, что Apple активно разрабатывает это устройство. Оно, считает эксперт, может стать революционным решением для умного дома и офиса. Дисплей, встроенный в HomePod, позволит пользователям взаимодействовать с устройством более эффективно, получая визуальную информацию и управляя различными функциями.

Стойка для iMac, интегрированная в устройство, делает его универсальным решением для рабочего пространства. Пользователи смогут использовать свой iMac в качестве монитора, а также получать преимущества от умных функций HomePod.

Этот продукт, как ожидается, будет частью стратегии Apple по расширению экосистемы умного дома и офиса, предлагая пользователям более удобные и интегрированные решения.

Ожидается, что официальный анонс устройства состоится в ближайшем будущем, хотя точные сроки пока не объявлены. Журналисты уже проявляют большой интерес к этой инновации, и многие ожидают, что она станет значительным шагом вперед в развитии умных устройств.