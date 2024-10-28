Таяние арктических льдов может заморозить Северную Европу

«Капсулы времени» из прошлого помогли спрогнозировать последствия нарушения океанской циркуляции в Атлантике.

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Потепление климата в полярных регионах может привести к заметному нарушению циркуляции океана, предупредили ученые Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии. Их исследование схожих процессов в далеком прошлом опубликовано в Nature Communications.

«Наше открытие, что усиленное таяние арктических морских льдов, вероятно, привело к значительному похолоданию в Северной Европе в прошлом, вызывает тревогу. Это напоминает нам, что климат планеты — хрупкое равновесие, которое легко нарушить из-за изменений температуры и ледяного покрова», — объясняет ведущий автор статьи Мохамед Эзат из исследовательского центра iC3 Polar Research Hub.

В октябре десятки климатологов обратились в правительства северных государств Европы с открытым письмом, в котором предупредили о разрушительных и необратимых последствиях замедления Атлантической меридиональной циркуляции — системы океанских течений, в которую входит Гольфстрим.

Причиной этого может стать ускорившееся таяние арктических морских льдов — по расчетам ученых, с 2050 года Северный Ледовитый океан летом будет свободен ото льда.

В начале последнего межледниковья, более 100 тысяч лет назад, глобальные температуры были выше современных, объемы льда — меньше, а уровень моря соответственно выше. Чтобы оценить влияние потепления климата на региональную температуру морской поверхности и океаническую циркуляцию, исследователи проанализировали химический состав кернов осадочных пород, взятых в северных морях, а также содержание в них останков водорослей. По сути, эти образцы — капсулы времени, сохранившие информацию об условиях в океане в прошлом.

В те времена по мере таяния морского льда изменялась соленость и плотность воды, нарушалась нормальная циркуляция течений. И сейчас Арктика продолжает нагреваться, а морской лед тает — значит, возможны схожие изменения в океанических течениях и погодных условиях.

Исследование не дало однозначного ответа на многие вопросы, которые ставили перед собой ученые, признал Мохамед Эзат. Он выразил надежду, что оно послужит ориентиром для климатических моделей, которые помогли бы в понимании влияния таяния льда на глобальный и региональный климат.