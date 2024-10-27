Ракета SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию из 22 мини-спутников с целью пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает компания-разработчик SpaceX в соцсети Х.

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«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — отмечается в публикации.

Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде 26 октября в 17:47 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (27 октября в 00:47 мск). Спустя примерно час спутники вышли на орбиту, отделившись от второй ступени носителя.

При запуске первая многоразовая ступень ракеты-носителя, использовавшаяся в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read The Instructions, которая располагается в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink SpaceX запустила свыше 7,1 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. Более 6,5 тыс. аппаратов в рабочем состоянии находятся на орбите.

7 октября ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник, предназначенный для изучения возможностей перехвата астероидов.