Названа страна, для которой изменение климата может обернуться катастрофой

Исландии из-за изменения климата ввиду глобального потепления угрожает неконтролируемое извержение вулканов, предупредили специалисты Исландского метеорологического управления. Об этом пишет Reuters.

Вулканологи пояснили, что пока сложно определить, когда произойдет природная катастрофа.

По словам специалиста управления Мишеля Паркса, вулканическую активность могут сдерживать ледники. Вместе с тем, добавил он, глобальное потепление негативно влияет на них, снижает сдерживающую способность.

«Это связано с тем, что давление на тонкую внешнюю кору Земли и гораздо более толстую мантию ослабевает, и земная поверхность поднимается, говорится в материале», — уточнили ученые.

По данным агентства, исследования прошлых лет подтверждают эту теорию: 10–15 тыс. лет назад, когда ледники в Исландии начали таять после очередного ледникового периода, частота извержений на территории нынешнего островного государства выросла в 30–50 раз.

Напомним, что в Исландии насчитывается около 130 вулканов, из них порядка 30 считаются активными.