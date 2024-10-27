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Вулканологи предсказали бесконтрольные извержения вулканов в Исландии

Исландии из-за изменения климата ввиду глобального потепления угрожает неконтролируемое извержение вулканов, предупредили специалисты Исландского метеорологического управления. Об этом пишет Reuters.

Названа страна, для которой изменение климата может обернуться катастрофой
© globallookpress.com

Вулканологи пояснили, что пока сложно определить, когда произойдет природная катастрофа.

По словам специалиста управления Мишеля Паркса, вулканическую активность могут сдерживать ледники. Вместе с тем, добавил он, глобальное потепление негативно влияет на них, снижает сдерживающую способность.

«Это связано с тем, что давление на тонкую внешнюю кору Земли и гораздо более толстую мантию ослабевает, и земная поверхность поднимается, говорится в материале», — уточнили ученые.

По данным агентства, исследования прошлых лет подтверждают эту теорию: 10–15 тыс. лет назад, когда ледники в Исландии начали таять после очередного ледникового периода, частота извержений на территории нынешнего островного государства выросла в 30–50 раз.

Напомним, что в Исландии насчитывается около 130 вулканов, из них порядка 30 считаются активными.

Наука и техника
РАН