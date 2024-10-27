Названа страна, для которой изменение климата может обернуться катастрофой

Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата, сообщает Reuters. Там сказано, что потепление влечет за собой таяние ледников, которые сдерживают сейсмологическую активность.

Ледники сейчас покрывают всего десять процентов Исландии, но этот лед по-прежнему покрывает более половины из 34 активных вулканических систем страны, и он быстро тает по мере повышения глобальной температуры, — констатировал источник агентства.

Когда этот процесс достигнет критической точки — неясно. На это могут уйти годы или десятилетия. Однако ученые не исключают, что времени осталось немного.

Ранее сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и Института экологии растений и животных УрО РАН выяснили, что самое мощное извержение вулкана произошло в 5279 году до н. э. на Японских островах. По оценкам вулканологов, объем выброшенных веществ вулкана Ильинский на Камчатке (8500 лет назад), Мазама в Северной Америке (7600 лет назад) составлял примерно 150 кубических километров. При этом объем выброшенной массы вулканом Кикай на Японских островах достигал 300–450 кубических километров. Подобные суровые условия продолжались еще как минимум пять лет.

До этого исследование утрехтских, колумбийских и кубинских геологов поставило под сомнение существующие представления о мантийных течениях планеты. Усомниться ученых заставили находки, сделанные на острове Пасхи. Ученые нашли минералы циркона возрастом до 165 млн лет, что опровергает теорию о потоках в земной мантии, движущихся вместе с тектоническими плитами.