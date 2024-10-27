Россияне смогут увидеть Бобровую Луну в ночь с 15 на 16 ноября

В ночь с 15 на 16 ноября Луна приблизится к Земле на 357 428 километров. В эту ночь в РФ можно будет наблюдать Бобровую Луну — ноябрьское полнолуние, которое также будет самым большим в 2024 году, сообщают «Московские новости».

Необычное название ноябрьскому полнолунию придумали коренные индейцы, которые подметили, что в этот период бобры начинают активно готовиться к холодам. Другая возможная версия в том, что в ноябре охотники традиционно ставили капканы на бобра, чтобы добыть мех.