ФСБ обнародовала архивы о японском отряде микробиологов-убийц

Управление ФСБ по Забайкальскому краю передало библиотеке им. А. С. Пушкина в Чите архивные материалы по делу гражданина Японии Като Цунэнори, который с декабря 1944 года по август 1945 года командовал филиалом спецотряда №731, созданного японцами на территории оккупированной ими Маньчжурии для бактериологических опытов, в том числе над людьми. Об этом сообщили ТАСС в Забайкальской краевой научной библиотеке.

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"Цунэнори был важным лицом в вопросах подготовки бактериологической войны против нашей страны, он был командиром филиала отряда №731 в Хайларе. <...> Как видно из материалов дела, его подробные показания еще в 1948 году убедительно раскрывали преступления японской армии по производству и применению бактериологического оружия. В деле имеется отметка, что оно было затребовано для составления справки при подготовке Хабаровского процесса над военными преступниками", - сообщили ТАСС в библиотеке.

Отряд №731 - специальное подразделение японских вооруженных сил, которое занималось исследованиями в области биологического оружия, проводя эксперименты на живых людях - военнопленных, похищенных и осужденных. Отряд организовали в 1936 году. Им руководил японский микробиолог, военный хирург, генерал-лейтенант армии Японии Сиро Исии. Согласно архивным материалам, с которыми ознакомился ТАСС, отряд имел двойное подчинение - главнокомандующему Квантунской армии и начальнику Генерального штаба Японии.

Выпускник токийской военно-медицинской академии майор медицинской службы японской армии Цунэнори, по материалам следствия, в декабре 1944 года был назначен начальником части №543 - филиала отряда №731 в китайском городе Хайларе. В 1945 году бойцы Советской армии взяли его в плен и вывезли в СССР, где в 1948 году Цунэнори приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Архивные материалы включают протоколы допросов Цунэнори и других японских военнопленных, которые были связаны с работой отряда, их признательные показания, а также спецсообщение "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР", подготовленное в феврале 1947 года сотрудниками УМВД по Хабаровскому краю.

В библиотеке добавили, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войны обсуждают с Харбинским музеем доказательств преступлений отряда №731 организацию совместного исследовательского проекта, который позволит ввести архивные документы в международный научный оборот.