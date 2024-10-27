Изменение климата приведет к мощному извержению вулканов в Исландии

Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов из-за изменения климата. Соответствующую информацию распространило издание Reuters.

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— Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или «это может произойти раньше», — написал автор статьи, ссылаясь на слова вулканолога из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.

По данным экспертов, ледники могут сдерживать вулканическую активность. Тем не менее глобальное потепление постепенно снижает эту способность.

— Огромный вес ледников и ледяных щитов может подавлять вулканы. Когда лед отступает, понижательное давление на тонкую внешнюю кору планеты и гораздо более толстую мантию ослабевает, позволяя земной поверхности подниматься, — объясняют авторы материала.

Отмечается, что на данный момент имеются все необходимые предпосылки для начала новой волны извержений. Эксперты напомнили, что ледники покрывают лишь 10 процентов Исландии, однако этот лед до сих покрывает более половины из 34 активных вулканов страны. Из-за глобального повышения температуры этот лед тает, предупредили они.

Примечательно, что история извержений в Исландии подтверждает данную теорию. После таяния ледников 10-15 тысяч лет назад частота извержений вулканов на острове возросла в 30-50 раз.

Эффект накопленной в земной коре магмы может ускорить глобальное потепление, а вулканы — ускорить таяние ледников и спровоцировать повышение уровня моря. Вместе с тем ученые опасаются, что быстрое отступление ледяных глыб и накопление магмы может спровоцировать извержение покрытых льдом вулканов по всему миру, указано в материале.

Уральские ученые ранее определили точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет. Они установили, что в 5279 году до нашей эры это произошло с вулканом Кикай.