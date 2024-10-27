Открыт «новый синтетический рубеж» для квантовых точек, и чем это вам полезно

Учёные разработали новый метод синтеза квантовых точек, что знаменует прорыв в материаловедении. Этот метод, описанный в Science, использует расплавленную соль вместо органических растворителей для создания квантовых точек — типа нанокристаллов, критически важных для устройств, таких как QLED-дисплеи, солнечные батареи и медицинское оборудование.

© Ferra.ru

Ранее выращивание некоторых материалов в растворе было невозможно из-за высоких температур, но расплавленная соль выдерживает это тепло, открывая доступ к материалам, ранее считавшимся несинтезируемыми.

Под руководством профессора Дмитрия Талапина из Чикагского университета, команда смогла создать квантовые точки из материалов III-V, эффективных для солнечной энергии и полупроводников.

Исследователи отмечают, что это может привести к появлению более быстрых компьютеров и мощной электроники.