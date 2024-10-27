TSMC ограничила поставки в Китай из-за Huawei

Тайваньская компания TSMC временно прекратила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после обнаружения своего чипа на китайском процессоре Huawei, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Huawei Technologies находится под санкциями США.

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Китайская компания заказала у TSMC чипы, идентичные чипу на процессоре Ascend 910B компании Huawei. Huawei ограничена в покупке этой технологии в целях защиты национальной безопасности США. В Sophgo заявили, что соблюдают все законы и никогда не имели деловых отношений с Huawei. Китайский производитель пообещал предоставить TSMC подробный отчет о расследовании.

«Sophgo заявила на своем сайте, что она соблюдает все законы и никогда не имела никаких деловых отношений с Huawei. Sophgo, которая связана с компанией Bitmain, производящей оборудование для майнинга криптовалют, заявила, что предоставила TSMC подробный отчет о расследовании, чтобы доказать, что она не связана с Huawei», – пишет Reuters.

Министерство торговли США подтвердило, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля, но не подтвердило проводимое расследование.

Huawei находится в санкционном списке США с 2019 года. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. Ранее сообщалось, что Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта.

TSMC – это тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Штаб-квартира компании находится в Синьчжу. TSMC разработала и произвела большое количество перспективных технологий, производственных процессов, средств проектирования и стандартных архитектур. Крупными клиентами компании являются Qualcomm, MediaTek, Apple, AMD, Nvidia и не только.