Большинство людей избегают складных смартфонов

Согласно последнему опросу издания CNET, большинство пользователей смартфонов не видят особой ценности в складных моделях и устройствах с ИИ-функциями. Несмотря на усилия таких компаний, как Apple, Google и Samsung, в области искусственного интеллекта, четверть респондентов считают эти функции бесполезными. Кроме того, 45% не готовы доплачивать за ИИ, а 34% обеспокоены вопросами конфиденциальности, связанными с его использованием.

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Основными причинами для обновления смартфона являются продолжительное время работы аккумулятора (61%), увеличение памяти (46%) и улучшение камеры (38%). Лишь для 18% ИИ является ключевым фактором при выборе нового устройства.

Складные смартфоны также не пользуются популярностью среди пользователей. 52% не планируют их покупать, предпочитая обычные смартфоны из-за высокой стоимости складных моделей. 44% обновляют свои устройства только при необходимости, а 30% используют телефон более трех лет.

Опрос был проведен накануне запуска Apple Intelligence, пакета функций на базе искусственного интеллекта, который будет доступен на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16. Google и Samsung также активно развивают свои возможности в области ИИ, представляя новые функции в своих последних устройствах.