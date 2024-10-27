Комета C/2024 S1 набирает блеск перед встречей с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS), более ранние снимки которой указывали на ее возможное разрушение из-за сближения с Солнцем, увеличивает блеск и "отращивает" хвост. Она подойдет на минимальное расстояние к Солнцу 28 октября, после чего может стать видна на небе в России и других странах Северного полушария Земли, сообщил ТАСС астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

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В ночь на воскресенье комета попала в поле зрения космического коронографа LASCO C3.

"На более ранних снимках комета стремительно теряла блеск, что относится к признакам разрушения ее ядра из-за сближения с Солнцем. Сейчас она быстро набирает блеск и "отращивает" хвост. Следим", - сказал Еленин корреспонденту ТАСС.

Комета была открыта 27 сентября 2024 с помощью телескопа проекта ATLAS на Гавайях. Ранее она наблюдалась из Южного полушария Земли. В случае сохранения целостности ее ядра после максимального сближения с Солнцем 28 октября, она станет видна в странах Северного полушария, прогнозируют ученые.