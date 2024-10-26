Стало известно о дате появления Бобровой Луны над Россией

В ночь на 16 ноября над Россией будет наблюдаться Бобровая Луна. Это будет ночь суперлуния, поскольку спутник окажется в перигее — рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает издание «Политаналитика».

Бобровую Луну можно будет видеть в России 16 ноября 2024 года в 00:29 по московскому времени.

Ноябрьское полнолуние 2024 года будет суперлунием. Это означает, что Луна будет в перигее, на небе она будет сиять ярче обычного

Известно, что бобры наиболее активны на рассвете и в сумерках. Их можно увидеть ночью при свете этой ноябрьской луны, поскольку на деревьях и кустарниках уже нет листьев.

Названия полнолуний связаны с древними традициями разных народов. Они отражают природные изменения и поведение животных. В частности, существуют Рыбная луна, Медвежья, Гусиная, Холодная и т.д. Ноябрьское полнолуние известно как Бобровая луна или Морозная луна.

Лунный месяц длится в среднем примерно 29,5 дней, поэтому даты полнолуний сдвигаются из года в год.