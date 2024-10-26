Названы лучшие ТВ-приставки на Android, превращающие любой телевизор в «умный»

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех лучших ТВ-приставок на базе Android, которые позволяют трансформировать любой телевизор в "умный".

© Газета.Ru

Открывает список популярный "свисток" Xiaomi TV Stick 4K стоимостью от 4,7 тыс. руб. Компактное устройство в виде флешки или свистка оснащается чипсетом Amlogic S905Y4, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Работает приставка под управлением Android TV с поддержкой 4K, всех стриминговых платформ, Chromecast и голосового помощника "Google Ассистент".

За ним следует похожий Realme TV Stick 4K по цене от 6,3 тыс. руб. Более высокая стоимость объясняется большей пропускной способностью устройства и операционной системой Google TV, функциональность которой идентичная Android TV, однако пользовательский интерфейс в решении от Realme удобнее.

Закрывает подборку ТВ-бокс Xiaomi TV Box S2, который можно купить по цене от 4,3 тыс. руб. Устройство оснащается более продвинутым чипом Amlogic S905X4, работающим на 20% быстрее по сравнению со "стиками". Работает приставка на ОС Google TV с поддержкой Miracast. Среди прочего отмечается поддержка Dolby Vision и HDR10+, а также наличие разъемов USB-A, Ethernet и 3,5-мм миниджека для аудиосистемы или наушников.