Android 16 получит аналог отображения уведомлений в стиле iOS

По сообщениям, Google работает над новой функцией для Android под названием «Rich Ongoing Notifications», напоминающей Live Activities на iPhone. Журналист Мишаал Рахман заметил её в бета-версии Android 15 QPR1 Beta 3.

© Ferra.ru

Эта функция позволит приложениям отображать интерактивные «шторки» с настраиваемым текстом и цветом фона прямо в статусной строке сверху экрана, предоставляя такую информацию, как отслеживание такси, без необходимости закрывать другие приложения.

Хотя функция ещё находится в разработке и может быть изменена, Рахман предполагает, что её официально представят с Android 16.

Live Activities на iPhone — это функция, введенная в iOS 16, которая позволяет пользователям отслеживать обновления в реальном времени прямо на экране блокировки. Она предоставляет интерактивные уведомления для таких событий, как спортивные матчи и заказы еды. Live Activities отображаются в виде компактных виджетов и обновляются автоматически.