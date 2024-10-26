Ученые выдвинули новую версию происхождения поцелуев

Западные ученые опубликовали очередное исследование по истории человеческих любовных традиций. Им удалось выяснить, откуда взялись поцелуи, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на портал Evolutionary Anthropology.

Профессор Адриано Ламейра, психолог-эволюционист из Уорикского университета, заявил, что наши предки научились целоваться миллионы лет назад.

Вместе с тем, подчеркнул исследователь, первоначально поцелуи не несли никакой романтической окраски, а предназначались для сугубо утилитарных целей: у доисторических людей они были «хитроумным методом удаления клещей и вшей с шерсти друг друга».

«Гигиеническая значимость ухода за шерстью снизилась в ходе эволюции человека из-за потери шерсти», — отметил профессор.

По словам эксперта, в дальнейшем поцелуй начал приобретать сексуальный оттенок и стал действием, предшествующим спариванию.

Напомним, что ранее исследователи выдвинули версии о том, что эти действия были необходимы для укрепления иммунной системы путем обмена бактериями, а также служили для «социальной проверки».