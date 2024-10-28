Представлен геймпад 8Bitdo для Android-смартфонов

8BitDo представила игровой контроллер Ultimate Mobile Gaming Controller, который превращает смартфон в подобие карманной консоли.

© Ferra.ru

Контроллер совместим только с устройствами на Android и подключается через Bluetooth, что отличает его от проводных конкурентов, таких как Backbone. Встроенная батарея ёмкостью 350 мАч обеспечивает до 15 часов работы при 1.5 часах зарядки.

Новинка поддерживает мобильные устройства длиной от 100 до 170 мм, включая некоторые небольшие планшеты.

Основные особенности устройства включают триггеры и джойстики с эффектом Холла, что снижает вероятность дрейфа.

© Engadget

Кроме того, контроллер оснащён стандартными четырьмя кнопками действий, тактильной крестовиной, кнопкой профиля и двумя дополнительными кнопками на задней стороне.

Устройство доступно для предзаказа за $50 и появится в продаже 29 ноября.