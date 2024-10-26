Apple присудили минимальную выплату в $250 за победу в патентном споре

Apple одержала победу в патентном споре с компанией Masimo и получила компенсацию в размере $250 (около 24,1 тыс. руб.). Об этом сообщает Reuters.

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Юристы Apple заявили, что целью компании было не получение денежных компенсаций, а запрет на продажу умных часов Masimo. Отмечается, что выплата в размере $250 — это установленный законом минимум за нарушение прав в США.

Суд ограничился запретом на две модели, которые уже сняты с производства, отметив, что остальные устройства не нарушают патенты Apple. Присяжные по делу пришли к выводу, что ранее выпускаемые модели часов и зарядных устройств Masimo W1 и Freedom нарушали патенты Apple на дизайн умных часов.

Компания Masimo назвала это своей победой, утверждая, что Apple пыталась запретить текущие продукты Masimo, но не добилась успеха. Компания также обвиняет Apple в переманивании сотрудников и краже технологии пульсоксиметрии. В прошлом году Masimo убедила Комиссию по международной торговле США заблокировать импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2, поскольку они нарушают патенты Masimo.

Apple обжаловала это решение и возобновила продажи после удаления функции измерения кислорода. Теперь часы Apple для американского региона лишены этой функции, тогда как для других стран она активна.

В 2022 году Apple подала встречный иск к Masimo, обвиняя компанию в копировании функций Apple Watch. Apple в свою очередь обвинила Masimo в использовании судебных исков для устранения конкуренции на рынке умных часов.