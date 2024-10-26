Red Magic выпустит большой игровой смартфон с высокой автономностью

Готовящийся к выходу игровой смартфон Red Magic 10 Ultra получит большие экран и аккумулятор. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

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Линейка смартфонов Red Magic 10 Pro будет представлена тремя моделями: Pro, Pro+ и Ultra. По словам инсайдера, Red Magic 10 Ultra будет старшей моделью, которая получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,9- или 7-дюймовый экран и увеличенный аккумулятор емкостью от 6600 до 7000 мАч. Таким образом, будущий флагман может стать одним из самых автономных смартфонов на рынке.

Устройству также приписывают "безрамочный" дисплей с подэкранной фронтальной камерой-"невидимкой".

Ожидается, что серия Red Magic 10 Pro будет представлена на китайском рынке в ноябре. Какие из трех моделей будут выпущены для глобального рынка, пока не уточняется.

Линейка игровых смартфонов Red Magic примечательна использованием производительного "железа", геймерского дизайна и наличием встроенного в устройство кулера для активного охлаждения.