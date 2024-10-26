На Солнце зафиксировали вторую мощную вспышку

Вторая за двое суток вспышка высшего балла произошла на Солнце. Об этом в субботу рассказал представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Очередная вспышка максимального Х-класса на Солнце», — написал Леус в Telegram-канале.

По его словам, вспышка максимального класса Х происходит в эти часы. Её интенсивность уже достигла Х1,44 и рост активности не прекращается.

Максимум новой вспышки был зарегистрирован около 10 часов по Москве, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Предварительный балл составляет X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву, однако воздействие на Землю может оказаться заметно сильнее.

«Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, и её влияние на Землю быстро растёт с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник предыдущей недели», — сказал Богачёв в интервью РИА Новости.

Перед этим сообщалось о вспышке балла Х3,3.

Накануне в США астрономы обнаружили необычные явления, связанные с процессом «скользящего» пересоединения магнитных полей.