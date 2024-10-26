Космический корабль НАСА стоимостью $20 млн потерял управление

Новый космический аппарат НАСА, оснащенный усовершенствованной композитной системой солнечных парусов (ACS3), потерял управление, пишет Daily Mail.

По данным газеты, аппарат был разработан для тестирования нового типа двигательной установки, инженеры установили на него четыре отражающих «паруса».

23 апреля 2024 года ACS3 был запущен из Новой Зеландии на борту ракеты Electron компании Rocket Lab. Стоимость проекта составила $20 млн.

Он находится в 600 милях (965,6 км) над поверхностью Земли — в два раза выше, чем Международная космическая станция.

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По мнению экспертов, удачные испытания системы позволят в дальнейшем снизить чрезвычайно высокую стоимость полетов в дальний космос.

Вместе с тем, в настоящее время судно неконтролируемо летит в космосе, а инженеры на Земле работают над устранением проблемы: в ходе мониторинга специалисты заметили небольшой изгиб одной из конструктивных балок, которые поддерживают паруса.

В НАСА предположили, что балка изогнулась в связи с тем, что стрелы и парус были слишком туго натянуты на космический аппарат во время развертывания. Специалисты надеются, что изгиб постепенно выровняется в ходе эксплуатации.