Спрос на iPhone 16 оказался ниже, чем на прошлогоднюю модель

Apple сократила производство iPhone 16 и 16 Plus на 10 млн единиц с текущего момента до первой половины 2025 года из-за слабого спроса. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо.

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Согласно источнику, спрос на iPhone 16 и 16 Plus оказался ниже, чем на предыдущие модели, о чем аналитик уже упоминал ранее. По прогнозу Куо, поставки всей серии iPhone 16 в четвертом квартале 2024 года составят 80 млн единиц, что ниже его предыдущего прогноза в 88-89 млн единиц.

Аналитик также снизил прогноз до 84 млн единиц, учитывая, что в аналогичном квартале прошлого года поставки iPhone 15 составили 90-91 млн единиц. Производство серии iPhone 16 ожидается на уровне 45 млн единиц в первом квартале 2025 года и 39 млн единиц во втором квартале.

Куо также выразил сомнения по поводу того, что новые ИИ-функции Apple Intelligence приведут к увеличению спроса на серию iPhone 16. Он также отметил, что производство бюджетной модели iPhone SE4 начнется в декабре этого года, и планируется произвести около 8,6 млн единиц до первого квартала 2025 года.