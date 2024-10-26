В Telegram наши дефект, позволяющий украсть аккаунт

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У мессенджера Telegram существует дефект, позволяющий мошенникам красть аккаунты, если им удастся получить доступ к ПК жертвы. Об этом сообщил управляющий директор компании Positive Technologies Алексей Новиков.

— У Telegram есть баг: при запущенном desktop-приложении атакующий может папку (директорию на жестком диске с файлами Telegram — прим. «ВМ») скопировать себе на компьютер, запустить, — рассказал эксперт.

По его словам, если облачный пароль не был установлен у пользователя, то злоумышленник может получить доступ ко второй сессии без перехвата СМС. По его словам, в последнее время случаи взлома аккаунтов участились. Баг мессенджера позволяет злоумышленникам получать постоянный доступ к аккаунту, что помогает наблюдать за активными чатами и вступать в личные переписки, передает ТАСС.

Стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью поддельного приложения Минздрава России. Злоумышленники звонят тем, кто недавно прошел медобследование, и предлагают установить сервис для получения кешбэка. После этого преступники получают доступ к банковским картам жертв.

Преступники придумывают новые способы обмана людей. Эксперт по кибербезопасности Ольга Поздняк рассказала «Вечерней Москве», как защитить себя.