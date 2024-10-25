В Китае оживили мозг свиней спустя час после их гибели

Китайские ученые сделали значительный прорыв в области реанимации, успешно оживив мозг свиней через час после полной остановки кровообращения. Об этом написало издание ScienceAlert.

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Эксперимент показал, что оживленный мозг сохранял свою активность в течение нескольких часов. При анализе органа животных были выявлены наиболее серьезные повреждения у свиней с проблемами в печени. Это открытие дало возможность предположить, что здоровая печень может обеспечивать мозгу дополнительную защиту.

Благодаря поддержанию неповрежденной печени их мозг удалось восстановить даже спустя 50 минут после остановки кровообращения, и он функционировал на протяжении шести часов, написало издание.

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Смерть по-прежнему пугает многих людей, но достижения некоторых ученых говорят о том, что можно обратить вспять неизбежный процесс и вернуть человека к жизни. Такую теорию выдвинул доктор Пини Парния, ведущий эксперт в области реанимации. Он представил революционный взгляд на посмертную реанимацию. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом, чтобы выяснить, реально ли оживить человека, если все процессы в организме уже остановились.