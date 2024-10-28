Google разрабатывает ИИ «Джарвис» для Chrome

Компания Google активно работает над реализацией проекта Project Jarvis, который предполагает создание виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для веб-браузера Chrome. Этот алгоритм будет способствовать оптимизации выполнения различных задач, включая поиск информации в интернете, онлайн-покупки и бронирование авиабилетов. Об этом сообщает издание The Verge.

© Кадр из фильма «Железный человек»

Согласно источникам, основой для Jarvis станет будущая версия нейросети под названием Gemini, а сам ИИ-помощник будет доступен исключительно в браузере. Этот инструмент призван помочь людям автоматизировать выполнение повседневных задач в вебе, используя снимки экрана или текстовые команды.

Крупнейшие компании в сфере искусственного интеллекта также активно работают над созданием подобных ИИ-помощников. Например, Copilot Vision от Microsoft сможет обсуждать с пользователем просматриваемые веб-страницы. Ожидается, что алгоритмы Apple Intelligence в следующем году научатся понимать, что происходит на экране пользовательского устройства.

Что касается Google, то публичная демонстрация алгоритма Jarvis может состояться в декабре этого года, хотя не исключается, что она будет отложена. По данным источника, Google планирует открыть доступ к алгоритму для ограниченного числа тестеров, которые должны помочь в поиске и устранении ошибок.

В поп-культуре под именем Jarvis также известен искусственный интеллект из серии фильмов «Железный человек». Данный ИИ был создан гениальным изобретателем Тони Старком. В одном из фильмов Jarvis сливается с суперзлодеем Альтроном и восстает против человечества.