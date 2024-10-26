Процессор для флагманских Android-смартфонов обошел по мощности решение от Apple

Компания Qualcomm раскрыла производительность разогнанной версии процессора Snapdragon 8 Elite, который оказался мощнее чипа из iPhone 16 Pro. Об этом сообщает портал iXBT.

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Так, базовая версия Snapdragon 8 Elite поставляется с частотой больших ядер 4,32 ГГц, что является рекордом для смартфонных чипсетов и сравнимо с некоторыми x86-совместимыми процессорами, которые устанавливаются в компьютерах.

Тем не менее Qualcomm продемонстрировала, что новый чип можно разогнать еще больше и добиться частоты 4,57 ГГц. Благодаря этому в бенчмарке Geekbench производительность процессора достигает 3407 и 10 875 баллов в тестах Single- и Multi-core соответственно. Это сопоставимо с результатом Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro, набирающим около 3500 и 9100 баллов соответственно.

Таким образом, разогнанный Snapdragon 8 Elite может встать в один ряд с решением Apple по однопоточной производительности, которая долгое время удерживала в этом лидерство. Не исключено, что разогнанный вариант будет поначалу поставляться в смартфонах Samsung, а после и в других флагманских устройствах, как это было с Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и Leading Version.