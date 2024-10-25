США запустят оружие для подавления спутников

Космические силы США сообщают, что Белый дом планирует запустить в 2025 году глушитель космических спутников. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации источника, глушитель планируется использовать для подавления спутников Китая и России «на ранних стадиях конфликта». При этом, подобную систему назвали работоспособной еще в 2020 году, однако позже ее решили модернизировать с помощью нового ПО и дополнительных возможностей. Предполагается, что Вашингтон оценит боеготовность 32 единиц такого оружия в начале 2025 года.

«По данным Космических сил США, оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних этапах конфликта, преодолело технические недостатки и, как ожидается, будет поставлено в следующем году, на два года позже первоначально запланированного срока. Система L3Harris Technologies Inc., известная как Meadowlands, представляет собой облегченную, подвижную версию “системы противодействия связи”, которая была объявлена ​​работоспособной в 2020 году», — сообщает источник.

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