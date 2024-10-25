Анализ ДНК помог найти тело героя древней норвежской саги

В норвежской саге о Сверрире рассказывается, как в 1197 году во время военного похода тело человека было брошено в колодец замка Сверресборг. Анализ ДНК помог ученым впервые найти тело персонажа саги. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

© Age Hojem NTNU Vitenskapsmuseet/Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

В 1938 году кости были найдены в колодце в замке Сверресборга. Теперь радиоуглеродные датировки и анализ ДНК из зуба подтвердили, что останкам около 900 лет. Это соответствует периоду действия саги.

Также было показано, что тело принадлежало мужчине в возрасте 30–40 лет. У него, скорее всего, были голубые глаза и светлые или светло-русые волосы. Его предки, вероятно, происходили из самого южного графства Норвегии. Это удалось установить, использовав данные ДНК современных норвежцев.

Теперь ученые хотят проверить образцы из других исторических тел. Например, они могут найти норвежского святого Олафа. Считается, что он похоронен в соборе Тронхейма.