Флагманские смартфоны Xiaomi станут дороже

Председатель совета директоров корпорации Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал рост цен на флагманские смартфоны. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Обращаясь к своим подписчикам в соцсети Weibo, Лей Цзюнь отметил, что стоимость компонентов смартфонов в 2024 году заметно выросла. Также корпорация вложила значительные средства в процесс изучения и разработки. Поэтому Лей Цзюнь считает, что флагманские смартфоны бренда больше не могут стоить дешевле 3999 юаней (около 54 тысяч рублей).

Топ-менеджер компании добавил, что последним флагманом, который его корпорация продавала с дисконтом, стал Xiaomi 14. Аппарат Xiaomi 15, который выйдет до конца 2024 года, будет стоить дороже.

Президент Xiaomi Лу Вейбинг поддержал заявление Лея Цзюня, подчеркнув, что корпорация вложила много денег в покупку передовых процессоров и модулей оперативной памяти. В качестве примера Лу Вейбинг привел флагман Vivo X200, который из-за топового чипа Dimensity 9400 подорожал на 300 юаней.

«Как вы думаете, какое разумное повышение цены на Xiaomi 15?» — спросил подписчиков предприниматель.

Он также отметил, что будущий флагман Xiaomi выйдет на базе процессора Snapdragon 8 Extreme.

По мнению журналистов GizmoChina, стартовая цена смартфонов Xiaomi может увеличиться на 300 юаней. В этом случае Xiaomi 15 обойдется в 4299 юаней (около 58 тысяч рублей).

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Недавно в сеть попали официальные постеры ещё не анонсированных флагманов Xiaomi 15 и 15 Pro, раскрывая их дизайн и некоторые характеристики.

Оба смартфона имеют похожий внешний вид, но есть некоторые различия. У Xiaomi 15 плоский экран, а у версии Pro — скруглённые края дисплея.

Новинки имеют металлическую рамку, однако Xiaomi 15 Pro также оснащён перископическим модулем камеры. Xiaomi 15 оборудован 6.36-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками толщиной 1.38 мм.

Камера смартфона имеет диафрагму от f/1.62 до f/2.2 и фокусное расстояние от 14 до 60 мм.

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Модель Pro немного толще — 8.35 мм — и весит 213 граммов. Оба смартфона оснащены ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и работают на операционной системе HyperOS 2.

Ожидается, что Xiaomi 15 появится на международном рынке, а версия Pro останется эксклюзивной для Китая.

В 2025 году компания планирует выпустить модель Ultra, которая также будет доступна на мировом рынке.

Qualcomm анонсировала флагманский чип Snapdragon 8 Elite, ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4.

SoC создана по передовому 3-нм техпроцессу, что обещает значительное повышение производительности и энергоэффективности для будущих смартфонов.

CPU

Snapdragon 8 Elite оснащён ядрами Oryon, работающими на двух уровнях производительности. 2 мощных Prime-ядра работают на частоте 4,32 ГГц, а 6 производительных ядер Performance – на частоте 3,53 ГГц. Чип также имеет 24 МБ кэша L2, разделённого между разными типами ядер, по 12 МБ на каждую группу. Прирост по части CPU в одноядерном и мультиядерном режиме составит 45%.

GPU Adreno 830

Одним из ключевых преимуществ Snapdragon 8 Elite является новый графический процессор Adreno 830, который на 40% быстрее своего предшественника, а также на 35% эффективнее при трассировке лучей.

Графический процессор состоит из трёх сегментов, работающих на частоте 1,1 ГГц, и поддерживает самые современные графические API, такие как Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine, что делает его идеальным для современных мобильных игр и приложений дополненной реальности.

Поддержка передовых технологий

Snapdragon 8 Elite поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR5X-5300, что обеспечивает высокую скорость работы с данными. Новый модем Snapdragon X80 с поддержкой Wi-Fi 7 предлагает ещё более высокую скорость беспроводного соединения, что сделает этот процессор одним из лучших решений для пользователей, нуждающихся в быстром и стабильном интернете.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Кроме того, встроенный нейропроцессор (NPU) работает на 45% быстрее по сравнению с предыдущими моделями, что значительно ускоряет задачи, связанные с искусственным интеллектом, такие как распознавание изображений и улучшение фото и видео в реальном времени.

Ожидаемые устройства

Первые Snapdragon 8 Elite получат модели Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 и Xiaomi 15.

Xiaomi 15 с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite прошел тестирование в бенчмарке Geekbench 6.3.0, что дало первые данные производительности SoC.

Результаты тестирования

В Geekbench смартфон Xiaomi 15 набрал 3180 баллов в одноядерном тесте и 10058 баллов в многоядерном. Для сравнения, его предшественник Xiaomi 14 достигал 2148 и 6685 баллов соответственно, что указывает на значительное повышение производительности Snapdragon 8 Elite.

Протестированный образец Xiaomi 15 был оснащён 16 ГБ оперативной памяти, но пока неясно, будет ли это единственная конфигурация устройства. Вполне возможно, что Xiaomi предложит и другие варианты с разным объёмом памяти при запуске.

Программное обеспечение

Интересной деталью является то, что протестированная модель работала под управлением Android 15. Эта версия операционной системы от Google была выпущена для устройств Pixel только на прошлой неделе, что может говорить о том, что Xiaomi 15 станет одним из первых смартфонов, которые будут работать на этой ОС.

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Эксперты ожидают, что смартфоны серии Xiaomi 15 будут представлены вскоре после анонса процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который запланирован на 21 октября.

Как сообщают информаторы, смартфон Xiaomi 15 будет оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. По сообщениям от инсайдеров, новый смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 5500 мАч, что является значительным прогрессом в сравнении с емкостью смартфона-предшественника Xiaomi 14, которая составляла всего 4610 мАч. Он может заряжаться от проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Также сообщается, что смартфон будет оснащен тройной камерой на задней панели с 50-мегапиксельным основным сенсором и 3,2-кратным телеобъективом. Поставщиком оптики Xiaomi 15 является компания Leica.

Помимо этого эксперты ожидают, что у смартфонов серии Xiaomi 15 будет предустановлена операционная система HyperOS 2.0 от Xiaomi на базе Android 15. Защита от влаги и пыли прогнозируется на уровне IP68. Дизайн, по сообщениям инсайдеров, будет похож на Xiaomi 14 Pro.

Что касается предпологаемой стоимости нового устройства, то к сожалению на данный момент у экспертов и информаторов нет о ней никаких сведений. Но первоначально смартфон появится на рынке Китая.

Во втором квартале текущего года Apple выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, однако нескольких дней продаж iPhone 16 хватило для возвращения компании на второе место в третьем квартале. Об этом говорится в отчете IDC.

Лидером рынка остается Vivo с долей 18,6% — компания увеличила объемы поставок на 21,5% в годовом сравнении.

Apple вернулась в пятерку, но сократила объемы поставок на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а доля американской компании снизилась с 16,1% до 15,6%. Предполагается, что запуск Apple Intelligence в стране может дополнительно стимулировать спрос. Однако эти сроки пока не раскрываются.

Тройку лидеров замыкает Huawei с 15,3% долей рынка, которая увеличила объемы поставок на 42%. Рост обусловлен, в частности, выходом первого в мире складываемого втрое смартфона.

Xiaomi заняла четвертое место с долей 14,8%, а Honor (14,6%) — пятое.

Общие объемы продаж смартфонов на китайском рынке в третьем квартале выросли на 3,2% — до 68,8 млн штук, что свидетельствует о наличии отложенного спроса. При этом на 3,8% был увеличен объем Android-смартфонов.

Аналитики IDC прогнозирует сохранение положительной динамики китайского рынка в четвертом квартале, что связано с ноябрьской распродажей на торговых площадках.