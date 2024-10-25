В России раскрыли новую схему онлайн-мошенничества

Мошенники создали фейковый сайт «Спецфонд ВПК» и предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности государства». Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, на сайте предлагается сделать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс страны, купив акции, в том числе и «Уралвагонзавода» и концерна «Калашников».

«В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы. Цена одной фэйковой акции начинается от 10 тыс. рублей», - сообщили в МВД.

В киберполиции отметили, что мошенники обещают доходность от 90% годовых, однако, по данным индекса S&P 500, средняя доходность фондового рынка составляет около 10% в год за последнее столетие, а Российский фондовый рынок показывает - 16%.

«Аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам», - предупредили в МВД.

Ранее телефонные мошенники выманили у 67-летнего жителя Пензы 7,5 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства, сообщив пенсионеру, что на его имя пытаются оформить кредит, средства с которого потом передадут запрещенным в РФ организациям. В связи с этим мошенники посоветовали ему отправить деньги на «безопасный счет».