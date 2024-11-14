Субмарины прошлого: какие подлодки человечество построило до XX века?

Говоря о подлодках многие сразу представляют себе современные субмарины: огромные машины, несущие десятки людей, вооружения и продвинутые технологии. Однако в реальности подводные лодки появились гораздо раньше — самые ранние и вовсе датируются началом XVII века. Портал SlashGear рассказал о пяти подлодках, созданных раньше XX века.

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«Дреббель»

Хотя люди издревле мечтали о возможности путешествовать под водой, первая подтвержденная субмарина появилась лишь в 1620 году. Корнелиус Якобсон Дреббель построил ее, работая на английского короля Джеймса I. Его аппарат перемещался с помощью весел, но, к сожалению, до современности не дошли чертежи или какие-либо характеристики субмарины. Известно только, что Дреббель лично испытал подлодку, спустился на дно Темзы и, спустя целых три часа, поднялся на поверхность. Изобретатель даже хотел представить аппарат Королевским ВМФ, но они не приняли идею.

«Черепаха»

Американцы Дэвид Бушнелл и Айзек Дулиттл разработали свою «Черепаху» в период гражданской войны. Целью субмарины была скрытная доставка взрывчатки для прорыва британской блокады Бостона: Дулиттл, будучи часовщиком, даже создал часовой механизм для бомб. Но, к сожалению, строительство «Черепахи» заняло слишком много времени — британцы успели перенести блокаду в Нью-Йорк, где американцы впервые применили подлодку в бою. Правда, безуспешно: она не смогла пробиться через борт британского корабля, чтобы доставить свой взрывчатый груз.

Ictineo I и II

Каталонский инженер Нарсис Монтуриоль-и-Эстарриоль разработал свою субмарину для безопасного погружения в коралловых рифах. Ему не повезло стать свидетелем смерти ныряльщика, собиравшего кораллы — именно этот несчастный случай и мотивировал его изобретение. По сути, Ictineo I была первой полностью функциональной подлодкой с мотором. Она совершила 20 погружений, прежде чем Монтуриоль создал преемницу — Ictineo II, первую субмарину с паровым двигателем.

«CSS Ханли»

Справедливости ради, в гражданскую войну в Америке обе стороны конфликта применяли субмарины. Так, конфедераты спустили на воду «Ханли» в 1863 году. Именно эта подлодка стала первой, успешно затопившей боевой корабль — важная веха для кораблестроения. Железная субмарина, строительство которой профинансировал сам изобретатель, Хорас Лоусон Ханли, пилотировалась одним человеком, а команда из семи матросов прокручивала рычаг для пропеллера.

«Ныряльщик»

По мере развития технологий субмарин один нюанс остро нуждался в доработке — система перемещения. Большинство подлодок, разработанных до XX века, полагались на человеческую силу, но проект французского капитана Симеона Буржуа изменил представления о технике. Его «Ныряльщик» использовал двигатель на сжатом воздухе: баллоны занимали большую часть свободного места. Находки Буржуа продвинули кораблестроение вперед, хотя испытания самого «Ныряльщика» показали смешанные результаты — на военную службу он так и не поступил.