Хакер в рамках соревнования взломал смартфон Samsung Galaxy S24

Второй день хакерского соревнования Pwn2Own в Ирландии принес участникам более $350 тыс. Эксперты выявили 51 уязвимость нулевого дня и провели успешную атаку на смартфон Samsung Galaxy S24, сообщает «Хакер».

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С учетом $516,2 тыс., заработанных в первый день, общая сумма выплат на хакерском конкурсе, организованном Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI), достигла почти $850 тыс.

Одной из примечательных атак второго дня стал взлом Samsung Galaxy S24, осуществленный Кеном Гэнноном из команды NCC Group, который заработал $50 тыс. Эксперт использовал пять уязвимостей для установки приложения и получения шелл-доступа.

Отмечается, что в этом году ZDI также предложила вознаграждение в размере $250 тыс. за выявление эксплойтов в Pixel 8 и iPhone 15, но никто из участников не взялся за эти задачи.

Как отмечает источник, лидерство по баллам Master of Pwn и вознаграждениям удерживает команда Viettel Cyber Security, продемонстрировавшая несколько успешных атак, включая взлом умной колонки Sonos Era 300.