Эксперты поделились мнением об iOS 18.2 с поддержкой ChatGPT

Автор портала iPhones.ru протестировал функции ИИ-системы Apple Intelligence в бета-версии iOS 18.2 для разработчиков и поделился мнением об интегрированном ChatGPT в iPhone.

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Чтобы запустить нейросетевые функции, следует перевести язык iOS и Siri на английский, при этом менять регион устройства не требуется. Доступ к нововведению предоставляется в порядке очереди — ожидание в среднем составляет менее часа.

Для активации ChatGPT нужно перейти в «Настройки» — Apple Intelligence и Siri, после включить соответствующий тумблер, а затем выбрать пункт ChatGPT и активировать его. Пользователь имеет полный контроль над тем, когда используется ChatGPT и к каким функциям он будет иметь доступ.

ChatGPT интегрирован с функциями Apple Intelligence, такими как Writing Tools и Visual Intelligence. Чат-бот также может помогать писать тексты и генерировать изображения. Однако в текущей версии Siri понимает только английский язык, поэтому для общения на русском необходимо использовать текстовый ввод, тогда как голосовой ввод возможен исключительно на английском.

Отмечается, что интегрированный в iOS чат-бот ChatGPT может влиять на время работы iPhone и вызывать его нагрев. Кроме того, в текущей версии возможны баги, такие как задержки запуска Siri и проблемы с жестами в Telegram. Ожидается, что в будущих обновлениях эти проблемы будут решены.

Эксперт резюмировал, что бета-версия iOS 18.2 добавляет значимые функции, но все равно пока требует доработки. ИИ-система пока еще не полностью оптимизирована.

Apple Intelligence поддерживается на iPhone 15 Pro, всех моделях iPhone 16, а также iPad и Mac с чипами Apple M1 и новее.