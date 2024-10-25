SpaceX для шестого полета Starship использует новый ускоритель Super Heavy B13

SpaceX в своём Х-аккаунте сообщила, что проводит статические огневые испытания прототипа нового ускорителя Super Heavy B13, который будет задействован в шестом испытательном полёте. Подготовка и огневые испытания проводятся с 23 по 25 октября.

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Super Heavy B13 установлен на стартовом столе. Сейчас проводятся заключительные этапы подготовки — установка плит теплозащиты. Все предварительные тесты завершились успешно.

Дата шестого испытательного полёта пока неизвестна и вряди ли её раскроют в ближайшее время. Но публикация SpaceX говорит о скором проведении полёта, во время которого инженерам будет необходимо как минимум повторить успех пятого полёта.