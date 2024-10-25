Apple вернулась в топ-5 поставщиков смартфонов в Китае

Во втором квартале текущего года Apple выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, однако нескольких дней продаж iPhone 16 хватило для возвращения компании на второе место в третьем квартале. Об этом говорится в отчете IDC.

Лидером рынка остается Vivo с долей 18,6% — компания увеличила объемы поставок на 21,5% в годовом сравнении.

Apple вернулась в пятерку, но сократила объемы поставок на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а доля американской компании снизилась с 16,1% до 15,6%. Предполагается, что запуск Apple Intelligence в стране может дополнительно стимулировать спрос. Однако эти сроки пока не раскрываются.

Тройку лидеров замыкает Huawei с 15,3% долей рынка, которая увеличила объемы поставок на 42%. Рост обусловлен, в частности, выходом первого в мире складываемого втрое смартфона.

Xiaomi заняла четвертое место с долей 14,8%, а Honor (14,6%) — пятое.

Общие объемы продаж смартфонов на китайском рынке в третьем квартале выросли на 3,2% — до 68,8 млн штук, что свидетельствует о наличии отложенного спроса. При этом на 3,8% был увеличен объем Android-смартфонов.

Аналитики IDC прогнозирует сохранение положительной динамики китайского рынка в четвертом квартале, что связано с ноябрьской распродажей на торговых площадках.