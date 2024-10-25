Раскрыты дизайн и характеристики браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi анонсировала выпуск фитнес-браслета Smart Band 9 Pro. Об этом сообщает портал ITHome.

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Устройство будет представлено в конце октября, однако компания уже раскрыла часть характеристик новинки. Так, Xiaomi Smart Band 9 Pro получит 1,74-дюймовый AMOLED-экран с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит, что вдвое больше, чем у предшественника. Рамки экрана составят 2,2 мм.

Также фитнес-браслету приписывают корпус с алюминиевой рамкой и матовыми гранями. Вместе с тем появится новый цвет корпуса — розовое золото.

Какие-либо другие подробности, в том числе информация о возможных изменениях по «железу», появлении новых спортивных режимов и каких-то функций, пока не раскрываются.

Официальная презентация Xiaomi Smart Band 9 Pro запланирована в Китае на 29 октября. В этот же день будут представлены флагманские смартфоны серии Xiaomi 15 на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Elite, планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro, а также другие устройства компании. Сроки появления гаджетов на глобальном рынке пока не называются.